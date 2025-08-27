Платить за страховку автомобиля россиянам придется больше

«Финуслуги»: для каких регионов может вырасти стоимость ОСАГО

Банк России предложил ввести поправочный множитель территориального коэффициента, который учитывает риск недобросовестных действий в ОСАГО в конкретных регионах. Проект указания опубликован на официальном сайте регулятора.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, длительное время мониторинг региональных рисков «показывает существенно больший риск страхового мошенничества в Новосибирской области и Республики Ингушетия». Для данных регионов поправочный множитель равен двум. Это означает, что цены на полисы ОСАГО в данных регионах могут вырасти, отмечают аналитики финансового маркетплейса «Финуслуги». Однако во многом конечная цена будет зависеть от политики страховой компании, считают специалисты.

Согласно данным проекта ЦБ, в остальных регионах поправочный множитель будет равен единице, что дополнительно не повлияет на цену полиса.

По расчетам маркетплейса «Финуслуги» за январь-август 2025 года, доля Новосибирской области в продажах ОСАГО по России составляет 2,53%, доля Республики Ингушетия – 0,02%. При этом в Новосибирской области средняя цена полиса ОСАГО на 25% выше среднероссийского показателя и составляет 8459 руб., в Республике Ингушетия – 6864 руб., что на 1,4% выше, чем в среднем по РФ.

Кроме того, Банк России планирует расширить «тарифный коридор» базовых ставок страхового тарифа в обе стороны на 40% для мотоциклов и на 15% для остальных транспортных средств.

За январь-август 2025 года доля продаж ОСАГО на мотоциклы составила 0,88% среди всех транспортных средств. Основную долю в продажах ОСАГО занимает легковой автомобиль (98,2%), свидетельствуют расчеты на основе продаж полисов ОСАГО на маркетплейсе «Финуслуги».

