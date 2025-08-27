#
В России сократилось производство шин

«Ъ»: средневзвешенные цены на легковые шины снизились на 4,3%

Производство легковых шин в России во втором квартале снизилось на 18,9% по сравнению с предыдущим годом, составив 7,39 млн штук, согласно данным ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак». Также отмечено снижение на 10,5% с первого квартала. В июне текущего года объем производства шин достиг минимума с января 2024 года.

По словам генерального директора компании «Кордиант» Вадима Володина, ожидается уменьшение продаж шин в предстоящем зимнем сезоне из-за значительного сокращения продаж новых автомобилей. Согласно данным «Автостата», с января по июль рынок новых легковых автомобилей упал на 24%, составив 651 тыс. штук.

Данные ЦРПТ показывают, что розничные продажи легковых шин в России во втором квартале упали на 14,6% в денежном выражении, составив 32,06 млрд рублей. Однако по сравнению с первым кварталом этот показатель возрос на 35,4%. Володин отметил, что причиной стали хорошие скидки на шины, предоставляемые для разгрузки складов.

Согласно ЦРПТ, средневзвешенные цены на легковые шины во втором квартале снизились на 4,3% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 6,77 тыс. рублей. Это на 13,6% выше, чем в прошлом году.

По подсчетам Ikon Tyres, объем рынка легковых шин в первом полугодии также снизился почти на 14%, несмотря на то, что продажи компании увеличились на 1,2%.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.

Источник:  «Коммерсантъ»
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
