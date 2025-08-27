В Россию привезли недорогой кроссовер Hyundai: называем цену

Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей

Компактный кроссовер Hyundai Bayon продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Новый Bayon, представленный в светло-голубом цвете, за минимальные 2 279 000 рублей предлагается в городе Данкове Липецкой области.

Эта модель в комплектации Style включает в себя ряд удобств: простую аналоговую приборную панель, мульти-руль, климат-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и зеркал, а также передних сидений.

Также предусмотрены складывающиеся зеркала, бесключевой доступ с кнопочным запуском, климат- и круиз-контроль, а также датчики света и дождя.

В Набережных Челнах аналогичный кроссовер синего цвета представлен за 2 320 000 рублей. В Саратове же можно приобрести авто в более богатой комплектации High-Tech всего за 2 350 000 рублей.

Hyundai Bayon

Эта версия включает в себя цифровую приборную панель, мультимедийную систему с дисплеем на 10,25 дюйма, акустику Bose, подогрев передних сидений и руля, беспроводную зарядку, а также атмосферную подсветку интерьера и 17-дюймовые диски.

В Перми и Екатеринбурге автомобили с аналоговой панелью оцениваются в 2 480 000 и 2 499 900 рублей соответственно.

Все автомобили Hyundai Bayon, предлагаемые в России, оснащены одинаковым 1,4-литровым бензиновым двигателем MPI на 100 л.с., работающим в паре с шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

Hyundai Bayon

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.