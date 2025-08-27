#
Hyundai Bayon
27 августа
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
27 августа
Свечи Bosch будут выпускать в РФ под новым брендом
«Кордиант» объявил о создании зонтичного бренда...
SWM G01
27 августа
Набирают популярность автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда
«Авито Авто»: в России вырос спрос на...

В Россию привезли недорогой кроссовер Hyundai: называем цену

Продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей

Компактный кроссовер Hyundai Bayon продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Новый Bayon, представленный в светло-голубом цвете, за минимальные 2 279 000 рублей предлагается в городе Данкове Липецкой области.

Активные жалюзи, матричные фары, адаптивная подвеска — замена пятидверкам BMW и Audi

Эта модель в комплектации Style включает в себя ряд удобств: простую аналоговую приборную панель, мульти-руль, климат-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и зеркал, а также передних сидений.

Также предусмотрены складывающиеся зеркала, бесключевой доступ с кнопочным запуском, климат- и круиз-контроль, а также датчики света и дождя.

В Набережных Челнах аналогичный кроссовер синего цвета представлен за 2 320 000 рублей. В Саратове же можно приобрести авто в более богатой комплектации High-Tech всего за 2 350 000 рублей.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Эта версия включает в себя цифровую приборную панель, мультимедийную систему с дисплеем на 10,25 дюйма, акустику Bose, подогрев передних сидений и руля, беспроводную зарядку, а также атмосферную подсветку интерьера и 17-дюймовые диски.

В Перми и Екатеринбурге автомобили с аналоговой панелью оцениваются в 2 480 000 и 2 499 900 рублей соответственно.

Все автомобили Hyundai Bayon, предлагаемые в России, оснащены одинаковым 1,4-литровым бензиновым двигателем MPI на 100 л.с., работающим в паре с шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

Проблема блокировки руля на Вестах — причина найдена
Когда и почему подорожает такси?
Купил моторное масло на разлив — сэкономил или навредил двигателю?

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
27.08.2025 
Фото:Hyundai
