Правила для автозаводов в РФ изменили: это позволит упростить локализацию машин
28 августа
Правила для автозаводов в РФ изменили: это позволит упростить локализацию машин
«Ведомости»: Минпромторг вдвое снизил баллы для...
Больше 5 метров длины, полный привод, суперкомплектация — скоро в РФ!
28 августа
Больше 5 метров длины, полный привод, суперкомплектация — скоро в РФ!
Флагманский внедорожник Exeed Exlantix E02...
Peugeot 308
28 августа
Этот «европеец» пережил масштабное обновление и получил больше мощности
Марка Peugeot представила обновленные универсал...

Семейный кроссовер с АКП и полным приводом снова можно купить в РФ: названы цены

В России в продаже появились новые Hyundai Santa Fe по цене от 3,2 млн рублей

Кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения сейчас доступен в России как из наличия, так и под заказ. Стоимость начинается от 3 256 000 млн рублей.

За столько новый Hyundai Santa Fe можно заказать в Благовещенске. Это будет автомобиль с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 247 сил, восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Цена включает все таможенные расходы, например, утильсбор и ЭПТС.

Во Владивостоке версия с аналогичным движком стоит не меньше 3 590 000 рублей. Более мощный вариант с 2,5-литровым турбомотором T-GDI на 281 силу с преселективным роботом стоит, по меньшей мере, на 30 тысяч рублей дороже.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe

Цены на Santa Fe с базовым 2,5-литровым атмосферным двигателем GDI на 194 силы начинаются от 3 800 000 рублей, а гибридный кроссовер с силовой установкой, включающей 180-сильный турбомотор 1.6 T-GDI и электродвигатель, доступен от 4 000 000 рублей.

Для автомобилей в наличии расценки значительно выше. Например, в Барнауле частник запрашивает 4 200 000 рублей за кроссовер с 194-сильным атмосферником. В Стерлитамаке версия с 247-сильным мотором стоит от 4 850 000 рублей, в Краснодаре – от 4 975 000 рублей, а в Новосибирске и Москве – от 5 000 000 и 5 090 000 рублей соответственно.

Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
28.08.2025 
Фото:Hyundai
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
