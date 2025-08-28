Семейный кроссовер с АКП и полным приводом снова можно купить в РФ: названы цены

В России в продаже появились новые Hyundai Santa Fe по цене от 3,2 млн рублей

Кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения сейчас доступен в России как из наличия, так и под заказ. Стоимость начинается от 3 256 000 млн рублей.

За столько новый Hyundai Santa Fe можно заказать в Благовещенске. Это будет автомобиль с 2,0-литровым бензиновым двигателем на 247 сил, восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Цена включает все таможенные расходы, например, утильсбор и ЭПТС.

Во Владивостоке версия с аналогичным движком стоит не меньше 3 590 000 рублей. Более мощный вариант с 2,5-литровым турбомотором T-GDI на 281 силу с преселективным роботом стоит, по меньшей мере, на 30 тысяч рублей дороже.

Hyundai Santa Fe

Цены на Santa Fe с базовым 2,5-литровым атмосферным двигателем GDI на 194 силы начинаются от 3 800 000 рублей, а гибридный кроссовер с силовой установкой, включающей 180-сильный турбомотор 1.6 T-GDI и электродвигатель, доступен от 4 000 000 рублей.

Для автомобилей в наличии расценки значительно выше. Например, в Барнауле частник запрашивает 4 200 000 рублей за кроссовер с 194-сильным атмосферником. В Стерлитамаке версия с 247-сильным мотором стоит от 4 850 000 рублей, в Краснодаре – от 4 975 000 рублей, а в Новосибирске и Москве – от 5 000 000 и 5 090 000 рублей соответственно.

Hyundai Santa Fe

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.