Прислушайтесь к этому немедленно: автомобиль сам дает знать о проблемах

Дмитрий Николаевич: не игнорируйте необычные звуки из двигателя

Многие водители склонны игнорировать первые признаки неисправностей в машине, пока они не перерастают в серьезные проблемы. Это часто приводит к непредвиденным расходам и угрожает безопасности на дороге.

Так какие же признаки в поведении автомобиля чаще всего игнорируют водители, а они сигнализируют о серьезной будущей поломке?

Мнение эксперта

Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер бренда Delta:

– Если автомобиль стал с трудом заводиться, особенно в холодное утро, это может быть первым сигналом того, что аккумулятор не справляется со своей задачей. Внимательно следите за стартером, и если он начинает работать медленно или появляется странный звук при запуске, это повод проверить АКБ.

Еще один часто игнорируемый симптом – посторонние шумы или вибрации при торможении. Скрипы, шумы или ощущение вибрации могут означать, что тормозные колодки изношены или есть проблемы с тормозными дисками. Если вовремя не спохватиться, есть риск столкнуться с неприятно дорогим ремонтом, а в худшем система торможения может дать сбой прямо в дороге, а это уже опасно.

Слышите странные, необычные звуки из двигателя? – Не игнорируйте. Эти шумы могут указывать на проблемы с маслом в двигателе, неисправности в трансмиссии или, например, на износ ремня/цепи ГРМ. Тут рецепт успеха прост: регулярная замена масла и внимательное отношение к состоянию трансмиссии – и риски минимизированы.

Если на приборной панели появляется индикатор перегрева, и стрелка температуры движется в красную зону, возможно, двигатель перегревается. Такое происходит из-за недостаточного уровня охлаждающей жидкости, проблемам с радиатором или термостатом. Игнорировать перегрев опасно, так как он бывает причиной пробоин в головке блока цилиндров или деформации поршней.

Из неочевидных признаков эксперт также указывает на странные запахи в салоне. Запах гари или химии может указывать на перегрев компонентов авто или утечку жидкости, например, из системы охлаждения или кондиционера. Также это может быть связано с аккумулятором, ведь когда он перегревается, то начинает выделять неприятный запах.