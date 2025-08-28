#
29 августа
28 августа
Новый доступный 115-сильный корейский кроссовер появился в России

В РФ появился в продаже новый Kia Sonet по цене от 2,25 млн рублей

Субкомпактные кроссоверы индийской сборки сейчас доступны в России благодаря «серому» импорту. Одним из таких автомобилей является корейский Kia Sonet, который под заказ можно приобрести за минимальную цену в 2 250 000 рублей.

За столько фирма из Владивостока готова привезти автомобиль в комплектации Luxury Smart Edition, включающей все необходимые расходы, такие как утильсбор, таможенные пошлины и дополнительные документы, в том числе СБКТС и ЭПТС.

Согласно фотографиям, представленным в объявлении, этот кроссовер оснащен климат-контролем, цифровой приборной панелью, мультимедиа системой с поддержкой Apple CarPlay и крупным сенсорным дисплеем, камерой заднего вида с парктрониками спереди и сзади, светодиодной оптикой, кожаным многофункциональным рулем и многими другими удобствами.

Также в Астрахани доступны два кроссовера Kia Sonet из наличия по цене 2 950 000 рублей каждый. В соответствии с объявлением, оба автомобиля находятся в комплектации EX 2, которая включает светодиодную оптику, камеру заднего вида с задним парктроником, кожаную отделку сидений, электростеклоподъемники по всему периметру, датчик света, полуцифровую приборную панель и медиасистему с сенсорным дисплеем и кнопками, а также кожаный многофункциональный руль. При этом вместо климат-контроля установлен обычный кондиционер.

Все перечисленные кроссоверы имеют одинаковый силовой агрегат: 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод передний. Модель основана на платформе компактного кроссовера Hyundai Venue, а производство Kia Sonet осуществляется на заводе Kia в индийском городе Анантапур.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи кроссоверов Hyundai Bayon стартовали в РФ по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
0