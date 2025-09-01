#
Новый кроссовер Honda сейчас дешевле Лады и «китайцев»: называем цены

В РФ появился в продаже кроссовер Honda WR-V по цене от 1,55 млн рублей

В Россию с помощью параллельного импорта поставляют новый мини-кроссовер Honda WR-V стоимостью от 1 550 000 рублей. Это делает модель более доступной по сравнению с многими конкурентами.

Во Владивостоке под заказ новую Honda WR-V можно приобрести за 1 552 726 рублей, однако информация о комплектации и фотографии не дают четкого представления о машине.

Если рассмотреть аналогичную модель за 1 630 000 рублей, которая также доступна в столице Приморья, у нее есть такие функции, как мультируль, адаптивный круиз-контроль, однозонный климат-контроль, светодиодные фары с противотуманками и комбинированная обивка из ткани и экокожи. Однако стоит учесть, что она не имеет мультимедийной системы. Модель с сенсорным дисплеем доступна за 1 700 000 рублей.

Honda WR-V
Honda WR-V

В Хабаровске Honda WR-V можно заказать за 1 764 000 рублей, в Находке – за 1 780 000 рублей.

Цены на автомобили из наличия выше: в Красноярске модель продают за 2 180 000 рублей, в Чите – за 2 290 000 рублей, в Ангарске Иркутской области – за 2 350 000 рублей.

Все представленные автомобили оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 121 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.

Ушакова Ирина
Фото:Honda
01.09.2025 
