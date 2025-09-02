#
Дальнобойщики в этом остро нуждаются — пора уже что-то делать

Депутат Нилов потребовал организовать на трассах тренажеры для дальнобойщиков

Идея обустроить придорожные стоянки спортивными тренажерами для дальнобойщиков получила официальную поддержку в Госдуме.

Глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов направил запросы в Минтранс и Росавтодор с инициативой обязать устанавливать турники и брусья на местах отдыха водителей.

Поводом для этого стал прямой разговор депутата с дальнобойщиками в день их профессионального праздника. Нилов рассказал, что те попросили его не о новых кафе или душах (что тоже неплохо), а о простых тренажерах, чтобы «повисеть, размять мышцы и сделать зарядку» после многочасовой дороги.

Депутат пообещал водителям заняться этим вопросом и уже начал работу. Он направил официальные запросы в ведомства, а также планирует обсудить инициативу с экспертами-автомобилистами.

Конечной целью Нилов видит внесение изменений в федеральный закон о дорожной деятельности, чтобы сделать спортивные объекты на стоянках обязательными. Он уверен, что это повысит качество жизни водителей и поможет бороться с профессиональными заболеваниями.

В этом году День дальнобойщика отмечали 30 августа.

Источник:  @nilov_official
Алексеева Елена
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
02.09.2025 
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
