Замена Land Cruiser 300: в Россию привезли новый японский внедорожник

В России начались продажи Nissan Armada 2025 года за 14,5 млн рублей

В Москве в продаже появился Nissan Armada 2025 года, также известный на некоторых рынках как Patrol.

Модель представлена в версии Pro-4X с улучшенными внедорожными характеристиками. Внедорожник оснащен двигателем V6 объемом 3.5 литра с двумя турбонагнетателями, развивающим 425 л.с. и 700 Нм крутящего момента, и 9-ступенчатым автоматом.

Полноприводная система подключаемая, есть возможность использования понижающей передачи.

Nissan Armada

Версия Pro-4X получила улучшенный передний бампер, увеличивший угол въезда с 17,3 до 33 градусов, а также металлическую защиту внизу, электронноуправляемую блокировку заднего дифференциала, внедорожные шины и пневмоподвеску.

Интерьер Nissan Armada

Этот внедорожник больше, чем Land Cruiser 300: длина кузова составляет 5324 мм, а колёсная база – 3076 мм. Салон Nissan Armada рассчитан на восемь мест, расположенных в три ряда. Стоимость новинки составляет 14,5 млн рублей, в то время как Land Cruiser 300 стоит от 13,2 до 16,95 млн рублей.

