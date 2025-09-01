160 л.с., 1,5 л: просторный седан с отличным оснащением обновился

В Китае представлен обновленный Volkswagen Sagitar L

На автомобильной выставке в китайском Чэнду был представлен обновленный седан Volkswagen Sagitar.

Volkswagen Sagitar L

Модель предлагается в трех комплектациях с ценами от 119,9 тыс. юаней до 135,9 тыс. юаней (эквивалент 1,35-1,53 млн рублей).

Sagitar L, пришедший на смену текущему Sagitar, отличается увеличенными размерами и значительными обновлениями как в экстерьере, так и в интерьере, а также в силовом агрегате. Как было запланировано, модель выйдет в продажу в третьем квартале текущего года.

Volkswagen Sagitar L

Sagitar для китайского рынка представляет собой удлиненную версию Volkswagen Jetta.

Интерьер Volkswagen Sagitar L

Автомобиль получил новый дизайн передней части, где фары интегрированы в радиаторную решетку. Под капотом установлен турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 160 л.с., работающий в паре с семиступенчатой коробкой DSG с двойным сцеплением.

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.