Запасы машин на складах придут в норму осенью: что ждет покупателей

Запасы автомобилей у российских дилеров и производителей будут поступательносокращаться, и к осени 2025 года могут достигнуть сбалансированного уровня – около 350 тысяч единиц, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По мнению эксперта, нормализация складов новых автомобилей произойдет уже к сентябрю-октябрю текущего года. Целиков связал текущие тенденции с временным приостановлением работы автопроизводителей этим летом и уменьшением объемов импорта. Несмотря на падение рынка в начале 2025 года, данные по продажам за июль и первую половину августа показывают, что спрос начинает восстанавливаться.

Однако в последние недели августа наблюдается охлаждение активности на авторынке: дилеры не спешат корректировать цены и использовать акции для привлечения клиентов. Это связано с тем, что продавцы уже реализовали значительную часть «залежавшихся» автомобилей и не готовы снижать маржу для ускорения распродаж.

Снижение складских запасов может сначала привести к стагнации маркетинговых программ, а затем к увеличению цен, пишет «Российская газета». Ведутся разговоры о том, что в сентябре-октябре стоимость автомобилей может приблизиться к рекомендованным розничным ценам производителей.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе ситуация может меняться. Непременно в конце года возникнет необходимость в продаже автомобилей, выпущенных в 2025 году, которые с января станут считаться «прошлогодними». Это может подтолкнуть дилеров к запуску более выгодных предложений и акций, чтобы избежать избыточных запасов.

Также стоит учесть растущий импорт подержанных автомобилей, особенно из Японии и Южной Кореи. Например, в июле через Владивосток ввезли более 31 тысячи машин, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Многие покупатели заранее приобрели автомобили, опасаясь возможных ограничений. Это может усилить конкуренцию на рынке новых машин для дилеров, которые будут конкурировать с б/у сегментом.

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
06.09.2025 
Фото:Depositphotos
