Компактный корейский кроссовер радикально изменил внешность

Kia Stonic радикально поменял внешность и получил современный интерьер

Несмотря на солидный для нового автомобиля возраст (8 лет на рынке) Kia Stonic получил второе масштабное обновление, с новым поколением модели корейцы немного затянули.

Тем не менее, модель 2025 года радикально меняет внешность - спереди появилась новая радиаторная решетка, а дневные ходовые огни, протянувшиеся вниз по бамперу, обрамляют новые блоки фар, расположенные друг над другом. Задняя часть также переработана в едином с передком стиле. Габариты немного выросли в длину (до 4 165 мм), а в палитре красок появились новые оттенки зеленого и голубого цветов.

В салоне цифровая революция: два объединенных 10,25-дюймовых экрана для приборной панели и мультимедийки, новый дизайн руля и панелей с элементами квадратного дизайна. Появилась беспроводная зарядка, порты USB-C и цифровой ключ для смартфона или часов.

Kia Stonic

Техническая начинка осталась прежней: бензиновый 1,0-литровый турбомотор (100 л.с.) доступен в чистом виде или в виде мягкого гибрида с 48-вольтовой батареей. На выбор – механика или 7-ступенчатый робот.

Официальные цены и дата старта продаж пока не объявлены, но ожидается, что обновленная модель будет стоить несколько дороже текущей, которая стартует от 22 690 евро.