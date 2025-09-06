#
Компактный корейский кроссовер радикально изменил внешность

Kia Stonic радикально поменял внешность и получил современный интерьер

Несмотря на солидный для нового автомобиля возраст (8 лет на рынке) Kia Stonic получил второе масштабное обновление, с новым поколением модели корейцы немного затянули.

Тем не менее, модель 2025 года радикально меняет внешность - спереди появилась новая радиаторная решетка, а дневные ходовые огни, протянувшиеся вниз по бамперу, обрамляют новые блоки фар, расположенные друг над другом. Задняя часть также переработана в едином с передком стиле. Габариты немного выросли в длину (до 4 165 мм), а в палитре красок появились новые оттенки зеленого и голубого цветов.

В салоне цифровая революция: два объединенных 10,25-дюймовых экрана для приборной панели и мультимедийки, новый дизайн руля и панелей с элементами квадратного дизайна. Появилась беспроводная зарядка, порты USB-C и цифровой ключ для смартфона или часов.

Kia Stonic
Kia Stonic
Техническая начинка осталась прежней: бензиновый 1,0-литровый турбомотор (100 л.с.) доступен в чистом виде или в виде мягкого гибрида с 48-вольтовой батареей. На выбор – механика или 7-ступенчатый робот.

Официальные цены и дата старта продаж пока не объявлены, но ожидается, что обновленная модель будет стоить несколько дороже текущей, которая стартует от 22 690 евро.

Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Kia Stonic
Источник:  Auto, Motor und Sport
Фото:Kia
06.09.2025 
