295 л.с., автомат, полный привод: японский семейный автомобиль привезли в РФ

В России в продаже появился минивэн Toyota Sienna 2025 года за 8,8 млн рублей

Дилеры привезли в Россию минивэны Toyota Sienna 2025 года. Эти автомобили выпускают в Китае на совместном предприятии FAW-Toyota.

Модели оснащены гибридной силовой установкой мощностью 295 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода. Также стоит отметить, что минивэн, цена которого составляет 8,8 миллиона рублей, имеет шестиместный салон с отдельными креслами во втором ряду.

Для сравнения, официально продающийся в России Wey 80 2025 года в комплектации Business Lounge стоит 8,3 млн рублей.

Toyota Sienna
Toyota Sienna
Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
02.09.2025 
Фото:Toyota
