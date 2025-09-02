Стартовали продажи нового 7-местного кроссовера российской сборки: называем цены

В России начались продажи кроссовера Tenet T8 по цене от 3,5 млн рублей

В России начались продажи полноприводного семиместного кроссовера Tenet T8, который будет доступен в двух комплектациях с ценами от 3,54 млн до 3,79 млн рублей. Tenet T8 оснащен безальтернативным 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 375 Нм, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом.

Расход топлива составляет 8,8 л на 100 км. Размеры автомобиля: длина – 4725 мм, колесная база – 2710 мм, дорожный просвет – 196 мм. Также предусмотрено шесть настроек работы системы полного привода, а объем багажника колеблется от 193 л до 1930 л.

В стандартной комплектации кроссовера есть 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, панорамная крыша, система кругового обзора и парктроники, шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, электрический ручной тормоз, двухзонный климат-контроль с фильтрацией воздуха, а также восемь динамиков от Sony. Интерьер включает два экрана: центральный размером 15,6 дюйма и 10,3-дюймовую цифровую приборную панель.

У второй, более продвинутой версии Tenet T8, есть 19-дюймовые диски, кресла с функцией вентиляции, а число динамиков увеличивается до 10. Дополнены водительские ассистенты, включая мониторинг слепых зон и адаптивный круиз-контроль, а также есть наружная подсветка под зеркалами и порогами, беспроводная зарядка для смартфонов, проекционный дисплей и дефлекторы для третьего ряда сидений.

Кроссовер Tenet T8 начал производиться на конвейере завода «АГР Холдинг» в Калужской области, который ранее принадлежал Volkswagen, наряду с более компактными моделями T4 и T7. Автомобили бренда Tenet базируются на моделях Chery и были разработаны специально для российского рынка.

Tenet T8

