Стало известно, насколько упали продажи новых машин в РФ

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев снизились на 25%

Согласно информации Минпромторга РФ, продажи новых транспортных средств в России за восемь месяцев 2025 года снизились на 25% по сравнению с прошлым годом, а в августе падение составило 21%. Данные предоставляет аналитическая компания ППК, которая основывается на системе электронных паспортов транспортных средств.

В категорию новых транспортных средств включаются легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, грузовые автомобили до трех лет и автобусы.

По сведениям Минпромторга, с января по август 2025 года было реализовано 877 580 новых транспортных средств, что на 25% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда продажи составили 1 173 628 единиц.

Новый автомобили, произведенные в России, составили 483 253 штук, что на 6% ниже показателя за 2024 год (516 167 штук). В абсолютных цифрах продажи новых транспортных средств в августе достигли 135,5 тысячи единиц.

