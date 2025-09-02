#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Стало известно, насколько упали продажи новых машин в РФ

Минпромторг: продажи новых автомобилей в России за 8 месяцев снизились на 25%

Согласно информации Минпромторга РФ, продажи новых транспортных средств в России за восемь месяцев 2025 года снизились на 25% по сравнению с прошлым годом, а в августе падение составило 21%. Данные предоставляет аналитическая компания ППК, которая основывается на системе электронных паспортов транспортных средств.

Рекомендуем
Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

В категорию новых транспортных средств включаются легковые автомобили, легкие коммерческие автомобили, грузовые автомобили до трех лет и автобусы.

По сведениям Минпромторга, с января по август 2025 года было реализовано 877 580 новых транспортных средств, что на 25% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, когда продажи составили 1 173 628 единиц.

Новый автомобили, произведенные в России, составили 483 253 штук, что на 6% ниже показателя за 2024 год (516 167 штук). В абсолютных цифрах продажи новых транспортных средств в августе достигли 135,5 тысячи единиц.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

Источник:  Минпромторг
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 314
02.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0