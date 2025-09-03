На какие машины готовы пересесть владельцы подержанных «китайцев»

«Авито Авто»: владельцы китайских авто продают их ради российских и японских

В 2025 году владельцы китайских автомобилей, которые выставляли свои машины на продажу и искали замену на вторичном рынке, чаще всего обращали взгляды на модели российских и японских брендов (по 19% среди интересующихся). Китайские автомобили привлекли внимание 16,7% продавцов, модели из Германии и Кореи интересовали реже – 15,9% и 12,9% соответственно, сказано в исследовании «Авито Авто».

В качестве альтернативы китайским автомобилям называются надежные и знакомые японские марки или доступные варианты из сегментов B- и C-классов. Например, Toyota Camry рассматривается вместо Voyah Free, Lixiang L7 или Geely Coolray, а Land Cruiser – вместо Haval F7x. Для замены моделей Lifan Solano, Chery Tiggo (T11) и других более старых машин подойдут такие автомобили, как Lada Priora, Granta, Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Наибольшую лояльность к китайским автомобилям продемонстрировали владельцы марок Zeekr (45% респондентов интересуются подержанными китайскими авто), Livan (43,3%) и Zotye (24,6%). Для них машины из КНР остаются приоритетным выбором.

Владельцы автомобилей Changan предпочитают среди моделей того же бренда X5 Plus и Uni-K, а обладатели машин Chery и Haval также присматриваются к аналогичным моделям своей марки.

Некоторые владельцы китайских авто настолько довольны своими автомобилями, что снова рассматривают покупку такой же модели. Например, Geely Monjaro занимает первое место в списке возможных приобретений для своих владельцев, аналогичная ситуация наблюдается с Chery Tiggo (T11), Changan X5 Plus, Geely Coolray и Lifan X60 – все эти модели лидируют в качестве новых покупок, утверждают эксперты.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.