Changan выделит семейство Uni в отдельный бренд

В России заработал сайт суббренда Uni, который создала компания Changan

Начал работу российский сайт дочернего бренда Uni, который создает в России компания Changan.

На ресурсе уже есть информация о нескольких моделях, составе дилерской сети и бронированию товарных автомобилей онлайн, а также о покупке запчастей и аксессуаров. Новообразованная марка позиционируется как «инновационная и технологичная», а сами модели имеют дизайн, отличный от основного ряда Changan. Предполагается, что наименование Changan для линейки Uni в России больше использоваться не будет.

Согласно сайту, в формируемую линейку Uni уже вошли кроссоверы Uni-S (кстати, бывший Changan CS55), Uni-T, Uni-K и Uni-V, которые в последнее время реализовывались в РФ под брендом Changan, а также переименованный в Uni-L седан Lamore, который являлся «чистым» Чанганом и к семейству Uni никак не относился.

Днем ранее прошла неофициальная информация о том, что Changan в России выделит семейство Uni в дочернюю марку, но первые сообщения об этом появились еще в ноябре 2023 года. Тогда же, в 2023-м, у линейки Uni появились отдельные дилерские центры. До последнего времени бренд Changan имел в РФ самый широкий ряд из 15 моделей. Однако сейчас и на его сайте есть указание на описанные изменения: все модели семейства Uni собраны под единой плашкой, которая ведет на собственный отдельный ресурс.