#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...
Honda CR-V
15 сентября
Знаменитый кроссовер Honda CR-V получил юбилейную версию: в чем ее особенности?
Honda CR-V Global в версии 30th Anniversary...

Changan выделит семейство Uni в отдельный бренд

В России заработал сайт суббренда Uni, который создала компания Changan

Начал работу российский сайт дочернего бренда Uni, который создает в России компания Changan.

Рекомендуем
Changan UNI-S — старый друг под новым именем

На ресурсе уже есть информация о нескольких моделях, составе дилерской сети и бронированию товарных автомобилей онлайн, а также о покупке запчастей и аксессуаров. Новообразованная марка позиционируется как «инновационная и технологичная», а сами модели имеют дизайн, отличный от основного ряда Changan. Предполагается, что наименование Changan для линейки Uni в России больше использоваться не будет.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Согласно сайту, в формируемую линейку Uni уже вошли кроссоверы Uni-S (кстати, бывший Changan CS55), Uni-T, Uni-K и Uni-V, которые в последнее время реализовывались в РФ под брендом Changan, а также переименованный в Uni-L седан Lamore, который являлся «чистым» Чанганом и к семейству Uni никак не относился.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Днем ранее прошла неофициальная информация о том, что Changan в России выделит семейство Uni в дочернюю марку, но первые сообщения об этом появились еще в ноябре 2023 года. Тогда же, в 2023-м, у линейки Uni появились отдельные дилерские центры. До последнего времени бренд Changan имел в РФ самый широкий ряд из 15 моделей. Однако сейчас и на его сайте есть указание на описанные изменения: все модели семейства Uni собраны под единой плашкой, которая ведет на собственный отдельный ресурс.

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 129
03.09.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0