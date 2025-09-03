Цены на бензин выросли в России: экономист раскрыл причины

Экономист Морковкин: существенного подорожания бензина ждать в России не стоит

По последним данным Росстата, в мае 2025 года средняя цена на бензин в России марки АИ-92 достигла 56,97 рубля за литр, а на АИ-95 — 61,29 рубля, что на 0,39% и 0,48% выше значений апреля 2025 года. Рост цен может быть связан с увеличением акцизов на топливо, вступивших в силу с начала года, сезонным увеличением спроса на топливо, характерным для летнего периода, пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Комментарий эксперта

Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

– Как правило, количество поездок на личном транспорте с апреля по сентябрь существенно возрастает, что в свою очередь оказывает влияние на уровень потребления топлива. Дополнительное влияние оказывает геополитическая обстановка, влияющая на рост мировых цен на нефть и ограничения на экспорт топлива из РФ, что усиливает давление на внутренний рынок и косвенно способствует на дальнейшее подорожание бензина.

При этом эксперт отмечает, что существенных ценовых колебаний на топливо ожидать не стоит. В то же время, несмотря на действующий частичный экспортный запрет, наблюдается умеренный рост в оптовом звене топливного рынка: с начала июня 2025 АИ-92 подорожал на 9,7%, АИ-95 – на 9,1%.

Это связано, прежде всего с глобальными процессами и геополитикой, что влияет на биржевые на топливо. Розничный же сегмент защищен и стабилизирован и не так тесно связан с мировыми котировками на топливо, отмечает Морковкин.

Министерство энергетики России не видит оснований для резкого роста цен на бензин и дизельное топливо на АЗС в летний период 2025 года, поскольку топливная отрасль полностью готова к сезонному повышению спроса и дефицита нефтепродуктов также не ожидается.

