Легендарное купе нового поколения от Honda поступает в продажу

В Японии стартуют продажи нового гибридного купе Honda Prelude

С 5 сентября в Японии начнется продажа нового спортивного купе Honda Prelude с гибридной силовой установкой e:HEV.

Водительское кресло обеспечивает отличную поддержку при активной езде, в то время как пассажирское предлагает больший комфорт.

Салон автомобиля включает в себя премиальную аудиосистему Bose с восемью динамиками, двухзонный климат-контроль и 9-дюймовый мультимедийный экран. Гибридная система, основанная на 2,0-литровом двигателе с технологией S+ Shift, имитирует работу 8-ступенчатой трансмиссии, что обеспечивает хороший отклик и точное переключение скоростей.

Honda Prelude
Honda Prelude

Водители могут выбрать между тремя режимами вождения: Sport, GT и Comfort, а также настроить индивидуальный режим, адаптируя силовую установку, подвеску, рулевое управление, круиз-контроль и звук двигателя.

Интерьер Honda Prelude
Интерьер Honda Prelude

Цена Honda Prelude в Японии составляет 6 179 800 иен (примерно 3,4 миллиона рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.

Ушакова Ирина
Фото:Honda
04.09.2025 
Фото:Honda
