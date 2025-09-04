Экономия до 700 000 рублей: популярный бренд увеличил размеры скидок на свои авто

Марка Bestune сделала свои автомобили доступнее для россиян

Автомобили бренда Bestune стали более доступными для россиян. Цены остались на прежнем уровне, но прямые скидки на кроссоверы T90 и T55, а также на новый лифтбек B70 возросли.

В частности, скидка на Bestune T55 увеличилась на 150 000 рублей и теперь составляет 700 000 рублей. Таким образом, его стоимость варьируется от 1 711 000 до 1 794 000 рублей в зависимости от комплектации.

Для флагманского кроссовера Bestune T90 прямой дисконт возрос до 600 000 рублей (+200 000-300 000 рублей) для версии с 1,5-литровым двигателем, а для 2,0-литровой модификации достиг 700 000 рублей (+300 000 рублей).

Теперь цена автомобиля 2024 года составляет от 2 279 990 до 3 019 990 рублей, а для «свежих» моделей T90 2025 года с учетом скидки она колеблется от 2 829 990 до 3 119 990 рублей.

Bestune B70

Условия покупки нового лифтбека Bestune B70 также стали более привлекательными. Скидка на вариант с 1,5-литровым двигателем выросла до 500 000 рублей (+300 000 рублей), а на версию с 2,0-литровым агрегатом – до 700 000 рублей (+500 000 рублей).

