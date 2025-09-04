Экономия до 700 000 рублей: популярный бренд увеличил размеры скидок на свои авто

#
Автомобили бренда Bestune стали более доступными для россиян. Цены остались на прежнем уровне, но прямые скидки на кроссоверы T90 и T55, а также на новый лифтбек B70 возросли.

В частности, скидка на Bestune T55 увеличилась на 150 000 рублей и теперь составляет 700 000 рублей. Таким образом, его стоимость варьируется от 1 711 000 до 1 794 000 рублей в зависимости от комплектации.

Для флагманского кроссовера Bestune T90 прямой дисконт возрос до 600 000 рублей (+200 000-300 000 рублей) для версии с 1,5-литровым двигателем, а для 2,0-литровой модификации достиг 700 000 рублей (+300 000 рублей).

Теперь цена автомобиля 2024 года составляет от 2 279 990 до 3 019 990 рублей, а для «свежих» моделей T90 2025 года с учетом скидки она колеблется от 2 829 990 до 3 119 990 рублей.

Bestune B70
Bestune B70

Условия покупки нового лифтбека Bestune B70 также стали более привлекательными. Скидка на вариант с 1,5-литровым двигателем выросла до 500 000 рублей (+300 000 рублей), а на версию с 2,0-литровым агрегатом – до 700 000 рублей (+500 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Bestune
04.09.2025 
Фото:Bestune
