421 л.с., полный привод: в Россию привезли новый заряженный премиум-кроссовер

Дилеры начали продавать в России новый Mercedes-AMG GLC по цене от 9,3 млн рублей

В России начались продажи нового кроссовера Mercedes-AMG GLC 43.

Объявления о продаже автомобиля появились на различных классифайдах от разных дилеров, включая известные сети. Начальная стоимость составляет 9,3 млн рублей, в то время как самый дорогой вариант стоит 12,3 млн рублей.

На российском рынке представлен GLC 43 4Matic с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 421 л.с. Модель оснащена полным приводом и автоматической коробкой передач.

Mercedes-AMG GLC 43

Второе поколение Mercedes-Benz GLC было представлено в 2022 году и построено на универсальной платформе, аналогичной той, что использовалась для С-класса, с четырехрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Новый кроссовер стал длиннее своего предшественника, увеличившись на 60 мм, однако ниже на 4 мм.

Интерьер Mercedes-AMG GLC 43

Стоит отметить, что новое поколение GLC ранее никогда не продавалось в России.

