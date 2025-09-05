Какие автомобили были задействованы на саммите ШОС

Бренд Hongqi обеспечил транспортное обслуживание саммита ШОС в Тяньцзине

В рамках состоявшегося в Тяньцзине саммита глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) китайский автобренд Hongqi выступил официальным поставщиком транспортных услуг.

Автомобили марки обеспечивали комфортные и безопасные поездки для лидеров стран и почетных гостей мероприятия.

Для VIP-трансферов были предоставлены флагманские модели: представительский седан Hongqi H9 и бизнес-минивэн Hongqi HQ9. Особенностью этого события стало дебютное применение в подобном формате премиального автобуса Hongqi Guoyue REEV.

Hongqi HQ9

Участие в саммите подчеркивает особый статус Hongqi как национального символа, пользующегося доверием на высшем государственном уровне. Марка традиционно сопровождает первых лиц на ключевых международных событиях.

Hongqi H9

Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь на саммит ШОС передвигался на своем лимузине Aurus с китайскими регистрационными знаками.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пользовались китайскими лимузинами Hongqi L5. Эту модель обычно используют высшие руководители КНР и лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Автобус Hongqi Guoyue REEV

Между тем, кроссоверы Hongqi HS7 уже продаются в России: своими впечатлениями об автомобиле поделился редактор «За рулем» Юрий Тимкин.