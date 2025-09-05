Какие автомобили были задействованы на саммите ШОС
В рамках состоявшегося в Тяньцзине саммита глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) китайский автобренд Hongqi выступил официальным поставщиком транспортных услуг.
Автомобили марки обеспечивали комфортные и безопасные поездки для лидеров стран и почетных гостей мероприятия.
Для VIP-трансферов были предоставлены флагманские модели: представительский седан Hongqi H9 и бизнес-минивэн Hongqi HQ9. Особенностью этого события стало дебютное применение в подобном формате премиального автобуса Hongqi Guoyue REEV.
Участие в саммите подчеркивает особый статус Hongqi как национального символа, пользующегося доверием на высшем государственном уровне. Марка традиционно сопровождает первых лиц на ключевых международных событиях.
Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь на саммит ШОС передвигался на своем лимузине Aurus с китайскими регистрационными знаками.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пользовались китайскими лимузинами Hongqi L5. Эту модель обычно используют высшие руководители КНР и лично председатель КНР Си Цзиньпин.
Между тем, кроссоверы Hongqi HS7 уже продаются в России: своими впечатлениями об автомобиле поделился редактор «За рулем» Юрий Тимкин.
