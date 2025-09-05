#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Раскрыта стоимость технического обслуживания Лады Искры

Компания АВТОВАЗ назвала цены на ТО модели Lada Iskra

АВТОВАЗ запустил калькулятор для расчета стоимости розничного обслуживания нового семейства Lada Iskra.

Рекомендуем
Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Самая низкая цена на обслуживание предусмотрена для версии с 1,6-литровым двигателем (90 л.с.) и 5-ступенчатой МКП – первое ТО в Москве обойдется в 11 150 рублей.

Для сравнения, первое техобслуживание Lada Granta стоит 8910 рублей, а для Lada Vesta – 12 120 рублей. В итоге, шесть ТО для 90-сильной Искры составят 106 350 рублей, наиболее дорогими станут четвертое (25 000 рублей) и шестое (28 650 рублей).

Для версии Lada Iskra с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и вариатором первое ТО обойдется в 12 300 рублей, а общие расходы на шесть техобслуживаний в Москве составят 126 600 рублей. Наибольшая цена будет на третье обслуживание, где необходимо менять трансмиссионное масло, – 32 900 рублей.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Для Искры с тем же двигателем и 6-ступенчатой МКП предусмотрено дополнительное нулевое ТО, которое стоит 3700 рублей и включает замену масла в коробке после пробега 2-3 тысяч километров. Учитывая его и шесть последующих ТО, общие затраты составят 117 659 рублей, а самым дорогим станет шестое ТО – 39 490 рублей.

По заявлению компании, фактические цены у дилеров могут отличаться от указанных максимальных, также калькулятор не включает замену расходных материалов, если они не совпадают с рекомендованными, или дополнительные работы. Также стоимость ТО варьируется в зависимости от региона.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Lada
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 369
05.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв