Раскрыта стоимость технического обслуживания Лады Искры

Компания АВТОВАЗ назвала цены на ТО модели Lada Iskra

АВТОВАЗ запустил калькулятор для расчета стоимости розничного обслуживания нового семейства Lada Iskra.

Самая низкая цена на обслуживание предусмотрена для версии с 1,6-литровым двигателем (90 л.с.) и 5-ступенчатой МКП – первое ТО в Москве обойдется в 11 150 рублей.

Для сравнения, первое техобслуживание Lada Granta стоит 8910 рублей, а для Lada Vesta – 12 120 рублей. В итоге, шесть ТО для 90-сильной Искры составят 106 350 рублей, наиболее дорогими станут четвертое (25 000 рублей) и шестое (28 650 рублей).

Для версии Lada Iskra с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и вариатором первое ТО обойдется в 12 300 рублей, а общие расходы на шесть техобслуживаний в Москве составят 126 600 рублей. Наибольшая цена будет на третье обслуживание, где необходимо менять трансмиссионное масло, – 32 900 рублей.

Для Искры с тем же двигателем и 6-ступенчатой МКП предусмотрено дополнительное нулевое ТО, которое стоит 3700 рублей и включает замену масла в коробке после пробега 2-3 тысяч километров. Учитывая его и шесть последующих ТО, общие затраты составят 117 659 рублей, а самым дорогим станет шестое ТО – 39 490 рублей.

По заявлению компании, фактические цены у дилеров могут отличаться от указанных максимальных, также калькулятор не включает замену расходных материалов, если они не совпадают с рекомендованными, или дополнительные работы. Также стоимость ТО варьируется в зависимости от региона.

