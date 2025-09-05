Водителей больше не будут дважды наказывать за одно нарушение на дороге

Правительство предложило механизм, исключающий двойное наказание за ДТП

Правительство России завершило доработку законопроекта, касающегося специального механизма привлечения к ответственности отдельных нарушителей правил дорожного движения. Поправки нацелены на устранение двойного наказания за одно и то же ДТП. Документ получил одобрение кабмина на заседании 4 сентября.

Ранее Конституционный суд России обнаружил, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) допускает возможность повторного привлечения к ответственности водителей, из-за которых пострадали участники движения, что противоречит Конституции.

Примером подобной ситуации стал случай в Саратовской области, когда водитель сбил ребенка. Сначала он получил штраф за непредоставление преимущества пешеходам, а затем суд лишил его прав за нарушение, приведшее к причинению вреда здоровью.

Согласно новым поправкам, если они вступят в силу, окончательное решение о наказании водителя будут принимать суды. В случае ДТП с причинением ущерба здоровью Госавтоинспекция будет направлять в суд протокол о нарушении, а также связанные материалы о других фиксированных нарушениях.

Судьи смогут запрашивать материалы у ГАИ, если они не были предоставлены. Если выяснится, что в отношении гражданина уже существует административное дело, суд решит, по какому делу приостановить или отменить уже вынесенный штраф, а по какому продолжить рассмотрение. На период ожидания материалов срок давности привлечения к ответственности и срок уплаты штрафа будут приостановлены.

