#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Водителей больше не будут дважды наказывать за одно нарушение на дороге

Правительство предложило механизм, исключающий двойное наказание за ДТП

Правительство России завершило доработку законопроекта, касающегося специального механизма привлечения к ответственности отдельных нарушителей правил дорожного движения. Поправки нацелены на устранение двойного наказания за одно и то же ДТП. Документ получил одобрение кабмина на заседании 4 сентября.

Рекомендуем
Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Ранее Конституционный суд России обнаружил, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) допускает возможность повторного привлечения к ответственности водителей, из-за которых пострадали участники движения, что противоречит Конституции.

Примером подобной ситуации стал случай в Саратовской области, когда водитель сбил ребенка. Сначала он получил штраф за непредоставление преимущества пешеходам, а затем суд лишил его прав за нарушение, приведшее к причинению вреда здоровью.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Согласно новым поправкам, если они вступят в силу, окончательное решение о наказании водителя будут принимать суды. В случае ДТП с причинением ущерба здоровью Госавтоинспекция будет направлять в суд протокол о нарушении, а также связанные материалы о других фиксированных нарушениях.

Судьи смогут запрашивать материалы у ГАИ, если они не были предоставлены. Если выяснится, что в отношении гражданина уже существует административное дело, суд решит, по какому делу приостановить или отменить уже вынесенный штраф, а по какому продолжить рассмотрение. На период ожидания материалов срок давности привлечения к ответственности и срок уплаты штрафа будут приостановлены.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  «Коммерсант»
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 208
05.09.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0