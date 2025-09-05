#
15 сентября
15 сентября
15 сентября
Россияне смогут установить запрет на дистанционное оформление автокредитов

Банк ВТБ запустил сервис самоограничений на кредиты и вклады

Банк ВТБ расширяет сервис самоограничений, чтобы защитить своих клиентов от мошенничества. Теперь пользователи могут легко запретить дистанционное оформление потребительских и автокредитов, а также досрочное снятие средств с вклада. Это позволит клиентам минимизировать риск потери денег, даже если мошенники получат доступ к их счетам.

В банке уточнили, что даже под воздействием мошенников клиент не сможет оперативно провести операции, к которым были установлены ограничения. Снять запрет можно исключительно в отделении банка.

«Мы замечаем, что клиенты хотят больше контроля над своими финансами. Самоограничения и лимиты закрывают доступ мошенникам, которые надеются на легкую наживу, даже если у них есть коды доступа к онлайн-банку. ВТБ предлагает более широкий спектр услуг, чем запрещения на Госуслугах, особенно в защите накоплений. Мы также планируем внедрение новых функций, которые не имеют аналогов на рынке, чтобы наши клиенты могли успешно противостоять мошенникам», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
Ранее «За рулем» сообщал, что на российском рынке появился кроссовер Hyundai ix35 по цене от 2,8 млн рублей.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
05.09.2025 
Фото:Depositphotos
