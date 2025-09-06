Редкую Победу в кузове кабриолет выставили на продажу: состояние идеальное
75-летнюю ГАЗ М20К Победа с пробегом 10 км продают в Москве за 8 млн рублей
В Москве выставили на продажу редкую ГАЗ М-20К Победа 1951 года выпуска.
Уточняется, что машина прошла полную пpофeсcиoнальную реставрацию c использованием оригинальных дeтaлeй. Пробег после реставрации составляет 10 км.
По словам продавца, состояние кузова, салона, двигателя и ходовой части соответствует идеальному.
Собственник утверждает, что автомобиль представляет собой исключительную ценность для коллекционеров и любителей классических автомобилей.
ГАЗ М20К Победа
Под капотом автомобиля установлен двигатель объемом 2.1 л и мощностью 52 л.с., МКП. В ПТС указан 1 владелец.
Стоимость раритета − 8 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.
Источник: Авито Авто
Фото:Авито
13399
06.09.2025
Фото:Авито
