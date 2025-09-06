75-летнюю ГАЗ М20К Победа с пробегом 10 км продают в Москве за 8 млн рублей

В Москве выставили на продажу редкую ГАЗ М-20К Победа 1951 года выпуска.

Уточняется, что машина прошла полную пpофeсcиoнальную реставрацию c использованием оригинальных дeтaлeй. Пробег после реставрации составляет 10 км.

По словам продавца, состояние кузова, салона, двигателя и ходовой части соответствует идеальному.

Собственник утверждает, что автомобиль представляет собой исключительную ценность для коллекционеров и любителей классических автомобилей.

ГАЗ М20К Победа

Под капотом автомобиля установлен двигатель объемом 2.1 л и мощностью 52 л.с., МКП. В ПТС указан 1 владелец.

Стоимость раритета − 8 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Kia Sportage доступен в России по цене от 2,3 млн рублей.