Автоэксперт перечислил устройства, которые лучше всего защитят авто от угона

Эксперт Петров: сигнализация и видеонаблюдение не гарантируют защиту от угона

Видеорегистраторы и системы внешнего наблюдения могут способствовать охране автомобиля от угона, однако их эффективность имеет свои границы.

Об этом заявил независимый автоэксперт Сергей Петров. Он отметил, что на премиальных автомобилях производители устанавливают встроенные системы, которые круглосуточно мониторят окружающее пространство и фиксируют события. Но такую систему отдельно не приобрести.

Петров также выделил сигнализации, оборудованные метками или брелоками, как один из популярных методов защиты.

Без этих устройств двигатель завести не получится. Дополнительно он рекомендовал устанавливать скрытые кнопки, которые размыкают электропроводку или запускают двигатель, а также механические блокираторы на руле и коробке передач.

«Сегодня не существует абсолютного средства от угона. Каждый элемент защиты лишь повышает сложность угона и увеличивает время, необходимое преступнику. Чем грамотнее владелец комбинирует разные системы, тем выше шанс сохранить автомобиль», — заключил Петров.