BMW анонсировала совершенно новый мотор на нетипичном топливе

Йоахим Пост: Запуск серийной водородной установки BMW намечен на 2028 год

BMW представила фотографии нового водородного мотора третьего поколения, созданного в сотрудничестве с Toyota.

Производство этой установки начнется в 2028 году, а уже сейчас центры компании в Мюнхене и Штайре работают над первыми прототипами.

« Запуск первой в истории BMW серийной силовой установки с топливными элементами в 2028 году добавит в наш портфель продуктов еще одну исключительно эффективную высокопроизводительную систему привода с нулевыми выбросами », – сообщил Йоахим Пост, член правления BMW AG, курирующий разработку новой системы.

Водородная установка третьего поколения, разрабатываемая BMW Group и Toyota Motor Corporation, обладает несколькими важными характеристиками:

Компактность: площадь топливных элементов новой системы уменьшена примерно на 25%, что позволило сделать конструкцию более компактной по сравнению с предшественником.

Высокая степень интеграции: система может быть легко встроена в будущие архитектуры автомобилей, что позволит использовать водород в различных моделях наряду с традиционными двигателями.

Оптимизированные компоненты и повышенная эффективность: по сравнению с предыдущей версией увеличен запас хода и мощность, в то время как расход топлива снижен.

В данный момент ведется активная работа над производственными процессами сборки и тестирования прототипов, акцент сделан на индустриализации, качестве и масштабируемости в будущем. Прототипы будут проходить тестирование как в индивидуальном порядке, так и в составе конкретных автомобилей.