#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

BMW анонсировала совершенно новый мотор на нетипичном топливе

Йоахим Пост: Запуск серийной водородной установки BMW намечен на 2028 год

BMW представила фотографии нового водородного мотора третьего поколения, созданного в сотрудничестве с Toyota.

Рекомендуем
Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Производство этой установки начнется в 2028 году, а уже сейчас центры компании в Мюнхене и Штайре работают над первыми прототипами.

«Запуск первой в истории BMW серийной силовой установки с топливными элементами в 2028 году добавит в наш портфель продуктов еще одну исключительно эффективную высокопроизводительную систему привода с нулевыми выбросами», сообщил Йоахим Пост, член правления BMW AG, курирующий разработку новой системы.
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Водородная установка третьего поколения, разрабатываемая BMW Group и Toyota Motor Corporation, обладает несколькими важными характеристиками:

  • Компактность: площадь топливных элементов новой системы уменьшена примерно на 25%, что позволило сделать конструкцию более компактной по сравнению с предшественником.
  • Высокая степень интеграции: система может быть легко встроена в будущие архитектуры автомобилей, что позволит использовать водород в различных моделях наряду с традиционными двигателями.
  • Оптимизированные компоненты и повышенная эффективность: по сравнению с предыдущей версией увеличен запас хода и мощность, в то время как расход топлива снижен.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В данный момент ведется активная работа над производственными процессами сборки и тестирования прототипов, акцент сделан на индустриализации, качестве и масштабируемости в будущем. Прототипы будут проходить тестирование как в индивидуальном порядке, так и в составе конкретных автомобилей.

Источник:  BMW
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash | BMW
Количество просмотров 205
06.09.2025 
Фото:Unsplash | BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0