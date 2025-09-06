Иномарка с удачным двигателем дешевле полумиллиона рублей? В России есть такая

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях Ford Focus с пробегом

Утверждение о том, что на российском рынке можно найти достойную иномарку в бюджете около полумиллиона рублей со временем выглядит все более наивным.

Однако такие машины все же есть. Но к выбору нужно подойти со всей ответственностью и тщательностью. Одни из вариантов удачные, а другие имеют свои «болячки». Как не ошибиться с выбором и купить иномарку, которая будет служить верой и правдой, не доставляя хлопот?

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал российский рынок автомобилей с пробегом и выбрал несколько достойных внимания автомобилей. Один из них – Ford Focus.

Ford Focus

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Focus второго поколения продавали до 2011 года, собирали в Санкт-Петербурге. Кузов не лучший по части противостояния коррозии, подвеска довольно нежная, часто подводит электрика. Для таких размеров у хэтча скромный багажник. Правда, приятные цены и очень удачные двигатели.

Мелкие недостатки, конечно, есть у каждого. Но брать можно любой – даже дизель 1.8, хотя он дороже в обслуживании. Атмосферники 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0 надежны и ходят свыше 250 тысяч км, а часто и 350–400 тысяч.

Оптимальный по балансу надежности и ресурса – 100‑сильный мотор 1.6. Сочетается с механикой или четырехступенчатым автоматом 4F27E.

А они повышенной живучестью как раз не радуют. В частности, у механической коробки IB5 слабоваты синхронизаторы второй передачи. Автомат обычно просит переборки после 150–200 тысяч км – для замены изношенных элементов. Механика с индексом MTX75 (при 2.0 и дизеле) известна вечно текущими сальниками. Ресурс у всех коробок – 250–300 тысяч км.

Добавим, что у Фокусов‑хэтчбеков на вторичке средний пробег почему-то выше, чем у конкурентов в возрасте 14 лет – около 220 тысяч км.

Интерьер Ford Focus

С остальными доступными и крепкими иномарками из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.