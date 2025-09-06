#
Иномарка с удачным двигателем дешевле полумиллиона рублей? В России есть такая

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях Ford Focus с пробегом

Утверждение о том, что на российском рынке можно найти достойную иномарку в бюджете около полумиллиона рублей со временем выглядит все более наивным.

Однако такие машины все же есть. Но к выбору нужно подойти со всей ответственностью и тщательностью. Одни из вариантов удачные, а другие имеют свои «болячки». Как не ошибиться с выбором и купить иномарку, которая будет служить верой и правдой, не доставляя хлопот?

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал российский рынок автомобилей с пробегом и выбрал несколько достойных внимания автомобилей. Один из них – Ford Focus.

Ford Focus
Ford Focus

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Focus второго поколения продавали до 2011 года, собирали в Санкт-Петербурге. Кузов не лучший по части противостояния коррозии, подвеска довольно нежная, часто подводит электрика. Для таких размеров у хэтча скромный багажник. Правда, приятные цены и очень удачные двигатели.

Мелкие недостатки, конечно, есть у каждого. Но брать можно любой – даже дизель 1.8, хотя он дороже в обслуживании. Атмосферники 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0 надежны и ходят свыше 250 тысяч км, а часто и 350–400 тысяч.

Оптимальный по балансу надежности и ресурса – 100сильный мотор 1.6. Сочетается с механикой или четырехступенчатым автоматом 4F27E.

А они повышенной живучестью как раз не радуют. В частности, у механической коробки IB5 слабоваты синхронизаторы второй передачи. Автомат обычно просит переборки после 150–200 тысяч км – для замены изношенных элементов. Механика с индексом MTX75 (при 2.0 и дизеле) известна вечно текущими сальниками. Ресурс у всех коробок – 250–300 тысяч км.

Добавим, что у Фокусовхэтчбеков на вторичке средний пробег почему-то выше, чем у конкурентов в возрасте 14 лет около 220 тысяч км.

Интерьер Ford Focus

С остальными доступными и крепкими иномарками из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Ford
Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Недостатки:
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Комментарий:
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.
+40