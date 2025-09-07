#
Бывший дизайнер Lamborghini теперь работает на китайскую Xiaomi

Фабиан Шмёльц возглавил направление внешнего дизайна Xiaomi Auto в Европе

Фабиан Шмёльц, ранее руководивший отделом экстерьерного дизайна Lamborghini, теперь стал главой направления внешнего дизайна Xiaomi Auto Europe, сообщает китайский ресурс Sanyan Tech.

В своей предыдущей роли он участвовал в разработке Lamborghini Temerario, а также работал над проектами Porsche, среди которых 718 Boxster, концепт Vision GT и прототип Mission E, впоследствии ставший серийным Taycan.

Данное назначение произошло на фоне обсуждений дизайна первых автомобилей Xiaomi, седана SU7 и кроссовера YU7, которые сравнивали с Porsche Taycan и Ferrari Purosangue.

Ли Тяньюань, глава департамента промышленного дизайна Xiaomi Auto, заявил, что компания стремится создать «эмоциональную ценность» в дизайне, сочетая научную логику, интуитивность и эмоциональный отклик пользователей. Согласно данным Sanyan Tech, переход Шмёльца указывает на подготовку Xiaomi Auto к выходу на международные рынки, особенно в Европу.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 70
07.09.2025 
Фото:Unsplash
