Volkswagen анонсировал совершенно новый Polo: подробности

Бренд Polo будет использован нового хетчбэка, ранее известного как ID. 2

Volkswagen объявила о том, что бренд Polo будет использован для нового компактного хетчбэка с электроприводом, ранее известного как ID. 2.

Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Эта модель станет важным шагом для автопроизводителя в борьбе с конкуренцией со стороны китайских компаний.

Ожидается, что ID.Polo, базовая версия которого будет стоить менее 25 000 евро, будет представлена на автосалоне IAA в Мюнхене на следующей неделе, хотя автомобиль останется в камуфляже до официального дебюта в 2026 году.

«Названия наших моделей прочно закрепились в сознании людей. Вот почему мы переносим наши известные имена в будущее. ID. Polo – это только начало», – заявил Томас Шефер, глава бренда Volkswagen и член правления автопроизводителя.

Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц также упомянул, что ID. 2 может стать первым электромобилем компании, на который будет приходиться такая же прибыль, как и у моделей с двигателем внутреннего сгорания. В прошлом году на долю Polo пришлись 472 000 автомобилей, что составило почти 10% от общего объема продаж марки Volkswagen.

Источник:  Reuters
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
07.09.2025 
Фото:Volkswagen
