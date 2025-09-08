В России начнут официально продавать внедорожник мощнее и дешевле Prado

Началась сертификация внедорожника Deepal G318 от Changan для российского рынка

В России началась сертификация гибридного внедорожника Deepal G318, выпускаемого компанией Changan.

Вскоре данная модель выйдет в продажу официально, предлагая покупателям альтернативу импортным внедорожникам.

Размеры Deepal G318 внушают уважение: длина составляет 5010 мм, ширина – 1985 мм, высота – 1895 мм, а колёсная база равна 2880 мм. Дорожный просвет в 240 мм обеспечивает отличную проходимость.

Под капотом работает 1,5-литровый бензиновый двигатель-генератор, который в паре с двумя электромоторами развивает суммарную мощность в 430 л.с. Ускорение до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, что делает модель достаточно быстрой для своего класса. Общий запас хода достигает 1100 км.

Deepal G318 нацелен на конкуренцию с Toyota Land Cruiser 250, при этом обладая плюсами как в мощности, так и в цене. Внедорожник предусмотрен с пневмоподвеской для изменения клиренса, блокировками дифференциалов и функцией «прозрачный капот», что облегчает движение по сложным маршрутам.

Ранее такие автомобили поступали на рынок посредством параллельного импорта с ценой около 3,85 миллиона рублей.