Динамика авторынка: семь брендов изменили цены в начале сентября

На старте осени российский авторынок продемонстрировал заметную активность: семь марок провели корректировку ценников.

Пять из них в итоге сделали свои модели доступнее. Бренд Chery отличился двойным изменением цены кроссовера Tiggo 4 Pro, который после кратковременного снижения вернулся к исходной цене в 2,1 млн рублей. Российский Solaris осуществил разнонаправленные изменения: ребрендированная Hyundai Creta (HC) значительно подешевела, в то время как седан KRS и кросс-хэтчбек KRX, напротив, подорожали.

Тенденцию повышения цен поддержали BAIC и Changan. BAIC поднял цены на седан U5 Plus и представил более дорогую версию кроссовера X55. Changan ограничился ростом стоимости на 80 тыс. рублей для топовой комплектации купе-кроссовера Uni-T.

На фоне этого снижение показали премиальные бренды Tank и Wey, а также Jaecoo. Внедорожник Tank 300 подешевел на 200 тыс. рублей, а кроссовер Wey 07 стал доступнее на 150–400 тыс. в зависимости от года выпуска.

Флагманский Jaecoo J8 потерял в цене до 425 тыс. рублей.

Отдельно отмечается пересмотр прямых скидок у таких марок, как Haval, FAW и XCite, что также повлияло на итоговую стоимость автомобилей для потребителей.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
08.09.2025 
