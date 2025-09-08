На этой выставке можно будет не только любоваться машинами: программа насыщенная

Автомобильный фестиваль «Электромашина» пройдет в Туле 13 сентября

13 сентября в Туле, в День города, творческий индустриальный кластер «Октава» вновь станет центром притяжения для всех любителей автокультуры и электронной музыки. «Электромашина» объединит спортивные, ретро- и кастом-автомобили, мини-картинг, зону для автоблогеров, видеоигры, фудкорт и масштабную музыкальную программу.

Программа разделена на две части – дневную и вечернюю. Днём до 19:00 вход свободный по регистрации. В течение дня можно посмотреть выставку автомобилей во дворе, стенды автопартнёров и тюнинг-команд, соревнования радиоуправляемых моделей, а также поучаствовать в открытых тренировках от фитнес-центра и экскурсии по автоэкспозиции с куратором – Сергеем Знаемским, ведущим автомобильным журналистом страны (АвтоРевю). В большом зале днём будет организована игровая зона с приставками и гоночными симуляторами.

Для поклонников скорости и драйва на парковке будет работать мини-трасса для картинга. Опытные инструкторы обеспечат безопасность и помогут почувствовать себя настоящим гонщиком.

На веранде развернётся открытая студия и зона прямых трансляций, где гости смогут встретиться с автоблогерами, например, с Григорием Завозиным, другими лидерами индустрии, перекусить на фуд-зоне, отдохнуть, стать участниками различных медиа форматов и пообщаться в неформальной обстановке.

Павильон фестиваля станет пространством для выступления тульских альтернативных DJ-проектов: ARSECTUM, KOLOSVETOV, SHUTOVA, NEPRAVDA, HIZZO, MAZA, GROBOVSHIT, RAKETAxSNUFF и др. Вечером пространство большого зала превратится в клубную сцену, где можно будет насладиться выступлениями хедлайнеров: DJ Stonik1917, LAVBLAST, DJ REPTILOID, BARBARA (DJ группы «Хлеб»), SAlAME, тульской dj-команды ТУНАЙТ.

«Электромашина» – это мультиформатное событие для всех: от ценителей автомобилей и электронной музыки до семей с детьми и подростков. Один день – максимум впечатлений, скорости и звука.

На территории будут работать волонтёры и службы обеспечения безопасности, предусмотрена медицинская поддержка и удобная навигация.

Дата и место проведения: 13 сентября, Тула, творческий индустриальный кластер «Октава» (Центральный пер., 18)

6+

С 12:00 до 19:00 вход свободный, регистрация по ссылке.