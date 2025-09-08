Абсолютно новый Audi Q3 представили публике

Audi представила новый кроссовер Q3 на автосалоне IAA Mobility 2025 в Мюнхене

На автосалоне IAA Mobility 2025 в Мюнхене Audi продемонстрировала кроссовер Q3, который выделяется ярким дизайном: широкая радиаторная решетка гармонирует с узкими фарами.

Сзади находятся опциональные цифровые OLED-фонари с светодиодной полосой и кольцами – решение, впервые внедренное в компактный сегмент марки.

Второе поколение Q3 Sportback – это внедорожная функциональность в купе-стиле: крыша на 29 мм ниже стандартного варианта. Матричные светодиодные фары с микромодулями обеспечивают отличную видимость и работают вместе с умными помощниками водителя. Цифровые дневные ходовые огни, разделенные на 23 сегмента, повышают заметность автомобиля.

Audi Q3 Sportback

Внутри автомобиля появилась панель управления на руле, что освободило пространство на консоли, а новый интерфейс создает ощущение простора. Подрулевые переключатели управляют передачами, освещением и стеклоочистителями. Акустические стёкла в этом классе автомобилей улучшают шумоизоляцию на высоких скоростях.

Audi Q3 Sportback

Объем багажника (488 литров) можно увеличить до 1386 литров (в версии Sportback – до 1289 литров) при складывании сидений, которые регулируются по длине и углу. Кроссовер способен буксировать до 2100 кг.

Доступны два варианта двигателей: базовый 1,5-литровый TFSI мощностью 110 кВт с мягким гибридом и 2,0-литровый TDI аналогичной мощности. Подключаемые гибриды предлагают 200 кВт, а батарея ёмкостью 25,7 кВт·ч позволяет проехать до 119 км только на электротяге (по стандарту WLTP).

Интерьер Audi Q3 Sportback

Подвеска кроссовера настроена на комфорт, а ассистенты следят за уровнем усталости, помогают в парковке и при движении задним ходом.