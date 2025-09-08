#
Абсолютно новый Audi Q3 представили публике

Audi представила новый кроссовер Q3 на автосалоне IAA Mobility 2025 в Мюнхене

На автосалоне IAA Mobility 2025 в Мюнхене Audi продемонстрировала кроссовер Q3, который выделяется ярким дизайном: широкая радиаторная решетка гармонирует с узкими фарами.

Сзади находятся опциональные цифровые OLED-фонари с светодиодной полосой и кольцами – решение, впервые внедренное в компактный сегмент марки.

Второе поколение Q3 Sportback – это внедорожная функциональность в купе-стиле: крыша на 29 мм ниже стандартного варианта. Матричные светодиодные фары с микромодулями обеспечивают отличную видимость и работают вместе с умными помощниками водителя. Цифровые дневные ходовые огни, разделенные на 23 сегмента, повышают заметность автомобиля.

Audi Q3 Sportback
Audi Q3 Sportback

Внутри автомобиля появилась панель управления на руле, что освободило пространство на консоли, а новый интерфейс создает ощущение простора. Подрулевые переключатели управляют передачами, освещением и стеклоочистителями. Акустические стёкла в этом классе автомобилей улучшают шумоизоляцию на высоких скоростях.

Audi Q3 Sportback
Audi Q3 Sportback

Объем багажника (488 литров) можно увеличить до 1386 литров (в версии Sportback – до 1289 литров) при складывании сидений, которые регулируются по длине и углу. Кроссовер способен буксировать до 2100 кг.

Доступны два варианта двигателей: базовый 1,5-литровый TFSI мощностью 110 кВт с мягким гибридом и 2,0-литровый TDI аналогичной мощности. Подключаемые гибриды предлагают 200 кВт, а батарея ёмкостью 25,7 кВт·ч позволяет проехать до 119 км только на электротяге (по стандарту WLTP).

Интерьер Audi Q3 Sportback
Интерьер Audi Q3 Sportback

Подвеска кроссовера настроена на комфорт, а ассистенты следят за уровнем усталости, помогают в парковке и при движении задним ходом.

Источник:  Тарантас Ньюс
08.09.2025 
