Представлен кроссовер с интерактивным экраном вместо лобового стекла

Hyundai Mobis на IAA Mobility 2025 представила Kia EV9 с голографическим стеклом

На выставке IAA Mobility 2025, проходившей в Мюнхене, компания Hyundai Mobis представила электромобиль Kia EV9, оснащённый инновационной системой Holographic Windshield Display (HWD).

Эта технология позволяет лобовому стеклу выступать в роли интерактивного экрана, на который проецируются навигационные данные, мультимедиа и информация о состоянии автомобиля. Разработка проводится совместно с компанией Zeiss, а её коммерческое внедрение запланировано на 2029 год.

Посетители открытой зоны выставки имели возможность близко познакомиться с флагманским электромобилем Kia EV9, который оборудован системой HWD.

Кроме того, Hyundai Mobis организовала закрытые презентации для ключевых автопроизводителей, на которых была озвучена стратегия дальнейшего развития. Основные направления стратегии включают экологически чистую электрификацию, управление комплексными системами и внедрение визуальных инноваций.

Важной частью этой стратегии является интегрированное решение SDV (software-defined vehicle), которое объединяет программное обеспечение и аппаратное обеспечение для обеспечения автономного вождения уровня 2+, обеспечивая также кибербезопасность и возможность беспроводных обновлений.

Кроме того, Hyundai Mobis продемонстрировала цифровой кокпит M.VICS 6.0 с системой MIS 2.0, который включает голографический дисплей и сдвижной экран, гармонично встроенный в интерьер Kia EV9. Компания также активно сотрудничает с Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, предлагая индивидуальные решения и обсуждая возможные партнерства.