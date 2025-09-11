#
Как безопасно ездить в условиях тумана? Вот несколько советов

Ян Хайцеэр дал рекомендации по безопасной езде на автомобиле в туман

В целях повышения безопасности в условиях тумана водителям рекомендуется избегать использования дальнего света и резких маневров.

Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он также порекомендовал проверить исправность всех световых приборов на автомобиле, пользоваться ближним светом и дополнительно включать противотуманные фары для улучшения видимости. В непогоду важно держать увеличенную дистанцию и снижать скорость.

По словам эксперта, скорость должна быть менее половины расстояния видимости. Например, если видимость составляет примерно 20 метров, то безопаснее двигаться со скоростью около 10 километров в час.

Контроль скорости должен осуществляться водителем, не стоит полагаться на адаптивный круиз-контроль.

Хайцеэр добавил, что в условиях тумана сложно заметить пешеходов, особенно если они одеты в темное и не имеют светоотражающих элементов, поэтому следует быть максимально осторожными.

Источник:  Москва 24
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
11.09.2025 
Фото:Unsplash
