Как безопасно ездить в условиях тумана? Вот несколько советов
В целях повышения безопасности в условиях тумана водителям рекомендуется избегать использования дальнего света и резких маневров.
Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он также порекомендовал проверить исправность всех световых приборов на автомобиле, пользоваться ближним светом и дополнительно включать противотуманные фары для улучшения видимости. В непогоду важно держать увеличенную дистанцию и снижать скорость.
По словам эксперта, скорость должна быть менее половины расстояния видимости. Например, если видимость составляет примерно 20 метров, то безопаснее двигаться со скоростью около 10 километров в час.
Контроль скорости должен осуществляться водителем, не стоит полагаться на адаптивный круиз-контроль.
Хайцеэр добавил, что в условиях тумана сложно заметить пешеходов, особенно если они одеты в темное и не имеют светоотражающих элементов, поэтому следует быть максимально осторожными.
