#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Кнопка «ECT PWR»: скрытая угроза или верный помощник?

Режим повышенной мощности «ECT PWR» ускоряет износ важных узлов автомобиля

Многие современные автомобили с автоматической коробкой передач, например, Toyota Camry или Lexus RX, оснащаются кнопкой «ECT PWR», предназначенной для резкого повышения мощности, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

Эта функция, словно порция адреналина, заставляет двигатель работать на повышенных оборотах, удерживая передачи дольше для лучшей динамики. Она незаменима в кратковременных ситуациях: для уверенного обгона, подъема в гору или при буксировке груза. Однако за эту мгновенную мощь приходится платить.

По словам экспертов, например, американского механика Скотти Килмера, постоянное использование этого режима равносильно хроническому переутомлению для силового агрегата.

Это ведет не только к повышенному расходу топлива, но и к ускоренному износу деталей трансмиссии и топливной системы, особенно у двигателей объемом 2.0-2.5 литра.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Со временем это может вылиться в навязчивый шум коробки передач и серьезное снижение ресурса двигателя.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют использовать кнопку «ECT PWR» лишь эпизодически, исключительно для маневров, превращая ее из скрытой угрозы в верного помощника.

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Edmunds
Количество просмотров 160
11.09.2025 
Фото:Edmunds
Поделиться:
Оцените материал:
0