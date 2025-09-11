Кнопка «ECT PWR»: скрытая угроза или верный помощник?

Режим повышенной мощности «ECT PWR» ускоряет износ важных узлов автомобиля

Многие современные автомобили с автоматической коробкой передач, например, Toyota Camry или Lexus RX, оснащаются кнопкой «ECT PWR», предназначенной для резкого повышения мощности, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Эта функция, словно порция адреналина, заставляет двигатель работать на повышенных оборотах, удерживая передачи дольше для лучшей динамики. Она незаменима в кратковременных ситуациях: для уверенного обгона, подъема в гору или при буксировке груза. Однако за эту мгновенную мощь приходится платить.

По словам экспертов, например, американского механика Скотти Килмера, постоянное использование этого режима равносильно хроническому переутомлению для силового агрегата.

Это ведет не только к повышенному расходу топлива, но и к ускоренному износу деталей трансмиссии и топливной системы, особенно у двигателей объемом 2.0-2.5 литра.

Со временем это может вылиться в навязчивый шум коробки передач и серьезное снижение ресурса двигателя.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют использовать кнопку «ECT PWR» лишь эпизодически, исключительно для маневров, превращая ее из скрытой угрозы в верного помощника.