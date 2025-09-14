#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Toyota Corolla для Китая обновилась в духе Prius

Изображения обновленной Toyota Corolla опубликовал Минпром КНР

Легендарный седан Toyota Corolla дебютировал в Китае с совершенно новым дизайном передней части, который напрямую отсылает к футуристическому облику нового поколения Prius.

Рекомендуем
5 мифов о шинах для кроссоверов, в которые опасно верить

Официальные изображения и данные модели были опубликованы Министерством промышленности и информационных технологий КНР, что говорит о скором начале продаж обновленной версии.

Главные изменения коснулись передней части автомобиля. Вместо привычной решетки радиатора Corolla получила тонкую светодиодную полосу, соединяющую узкие С-образные блоки фар, что является фирменным элементом новейших моделей Toyota, таких как Prius, RAV4 и C-HR. Нижняя часть переднего бампера была полностью переработана: воздухозаборник стал более агрессивным и компактным, а по бокам расположились дополнительные воздуховоды.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
Toyota Corolla
Toyota Corolla

В отличие от радикально обновленной передней части, профиль и задняя часть седана сохранили прежние очертания. Однако задние фонари получили затемненную окантовку, а гибридные версии лишились синего акцента в логотипе Toyota.

Что касается технических характеристик, китайский рынок сохраняет выбор между традиционными ДВС и гибридными силовыми установками. Покупателям будет доступен бензиновый 2-литровый двигатель мощностью 169 л.с., а также гибридная версия на основе 1.8-литрового мотора. Максимальная скорость заявлена на уровне 180 км/ч.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На данный момент столь значительное визуальное обновление предназначено исключительно для китайского рынка. О том, будут ли эти дизайнерские изменения применены к Corolla для других регионов, включая Северную Америку и Европу, компания Toyota пока не сообщала.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
Фото:Минпром КНР
Количество просмотров 162
14.09.2025 
Фото:Минпром КНР
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+25