Toyota Corolla для Китая обновилась в духе Prius

Изображения обновленной Toyota Corolla опубликовал Минпром КНР

Легендарный седан Toyota Corolla дебютировал в Китае с совершенно новым дизайном передней части, который напрямую отсылает к футуристическому облику нового поколения Prius.

Официальные изображения и данные модели были опубликованы Министерством промышленности и информационных технологий КНР, что говорит о скором начале продаж обновленной версии.

Главные изменения коснулись передней части автомобиля. Вместо привычной решетки радиатора Corolla получила тонкую светодиодную полосу, соединяющую узкие С-образные блоки фар, что является фирменным элементом новейших моделей Toyota, таких как Prius, RAV4 и C-HR. Нижняя часть переднего бампера была полностью переработана: воздухозаборник стал более агрессивным и компактным, а по бокам расположились дополнительные воздуховоды.

Toyota Corolla

В отличие от радикально обновленной передней части, профиль и задняя часть седана сохранили прежние очертания. Однако задние фонари получили затемненную окантовку, а гибридные версии лишились синего акцента в логотипе Toyota.

Что касается технических характеристик, китайский рынок сохраняет выбор между традиционными ДВС и гибридными силовыми установками. Покупателям будет доступен бензиновый 2-литровый двигатель мощностью 169 л.с., а также гибридная версия на основе 1.8-литрового мотора. Максимальная скорость заявлена на уровне 180 км/ч.

Toyota Corolla

На данный момент столь значительное визуальное обновление предназначено исключительно для китайского рынка. О том, будут ли эти дизайнерские изменения применены к Corolla для других регионов, включая Северную Америку и Европу, компания Toyota пока не сообщала.