Представлен первый в истории BMW M5 с V8 и электромотором

BMW представила на IAA Mobility 2025 спортивный универсал M5 Touring

На выставке IAA Mobility 2025 в Мюнхене компания BMW представила универсал M5 Touring, основанный на известном спортседане.

Данная версия стала первой в линейке M5, которая использует гибридную силовую установку, сочетая 4,4-литровый двигатель V8 TwinPower Turbo и электромотор. Общая мощность модели достигает 727 л.с.

Система полного привода M xDrive обеспечивает разгон автомобиля с 0 до 96 км/ч всего за 3,4 секунды, а с пакетом M Driver’s Package максимальная скорость составляет 306 км/ч. Батарея емкостью 14,8 кВтч позволяет проехать до 40 км только на электротяге.

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
Модель также оборудована адаптивной подвеской M, высокопроизводительными тормозами и системой Integral Active Steering, которая поворачивает задние колеса на 1,5 градуса, улучшая маневренность и устойчивость.

Экстерьер автомобиля выполнен в характерном стиле BMW M и включает агрессивные воздухозаборники, карбоновые элементы и спортивный силуэт. Внутри расположены элементы M, такие как рулевое колесо M, многофункциональные сиденья и анимация M. Изогнутый дисплей объединяет в себе 12,3-дюймовую панель и 14,9-дюймовый экран.

Источник:  32cars
Лежнин Роман
Фото:BMW
13.09.2025 
Фото:BMW
