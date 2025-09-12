#
Как обмануть летнюю жару в машине без кондиционера и лишних трат топлива

Японский трюк с дверью охладит салон автомобиля за 30 секунд без кондиционера

Стоящая на солнце машина превращается в настоящую сауну, а включенный на полную мощность кондиционер лишь увеличивает расход бензина.

У японских водителей есть на этот случай совершенно бесплатный способ вернуть салону комфорт. О нем напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Всe, что требуется – открыть окно со стороны водителя, а затем несколько раз энергично распахнуть и закрыть дверь пассажира (или наоборот). Эти манипуляции создают интенсивный воздушный поток, который буквально выталкивает раскаленный воздух наружу, замещая его более прохладным с улицы.

Эффект ощущается моментально: всего за полминуты удушающая жара сменяется приемлемой температурой.

Этот метод не только помогает сэкономить топливо, но и служит отличным подспорьем, если кондиционер сломан или аккумулятор разряжен.

Главное – не злоупотреблять, чтобы не повредить дверные петли: обычно хватает четырех-пяти энергичных движений.

Выпустив основной жар, вы поможете системе быстрее охладить салон и снизите нагрузку на компрессор. Просто, эффективно и по-японски гениально.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
12.09.2025 
Фото:Depositphotos
