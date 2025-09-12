Добротный японский минивэн продают в России дешевле Lada Vesta Cross

Компактвэн Honda Freed можно купить в РФ от 2,1 млн рублей

В России набирают популярность поставки под заказ необычного автомобиля — компактвэна Honda Freed в версии Crosstar.

Этот практичный «японец» сочетает простор шестиместного салона и псевдовнедорожный облик благодаря защитным пластиковым обвесам.

Примечательно, что его цена начинается от 2,1 млн рублей, что делает его интересной альтернативой на фоне некоторых российских автомобилей. К примеру, топовая Lada Vesta SW Cross в комплектации Techno с вариатором оценивается почти в 2,2 млн рублей.

За минимальную сумму во Владивостоке можно заказать праворульный Freed Crosstar с комфортным салоном, отделанным экокожей, цифровой панелью приборов и литыми дисками. В базовой версии мультимедийная система отсутствует — вероятно, на ее месте можно установить свое устройство на базе ОС Android.

Honda Freed

Старшие версии с «родной» мультимедией предлагаются по цене до 2,53 млн рублей. Все автомобили оснащены надежным 1,5-литровым 118-сильным двигателем в паре с вариатором.

Для экономных водителей доступна и гибридная полноприводная версия e:HEV примерно за 2,38 млн рублей. У такого автомобиля под капотом 1,5-литровый 106-сильный ДВС и электромотор.

Honda Freed