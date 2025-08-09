#
Lada Vesta засветилась в американской рекламе

Amazon использовал фото Lada Vesta SW Cross для рекламы нового сервиса

Amazon, международный гигант в области онлайн-торговли, вошел на рынок подержанных автомобилей, но выбор изображения для рекламы нового сервиса вызвал удивление: для продвижения была использована Lada Vesta SW Cross.

В данный момент сервис доступен лишь дилерам в районе Лос-Анджелеса, а продажи осуществляются напрямую через Amazon. В связи с этим возникает вопрос, почему в рекламе выбрали российскую модель, которая не продается в США.

Этот неожиданный выбор изображения быстро стал объектом шуток и обсуждений в интернете.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Возможно, Amazon просто нашла подходящую фотографию в базе бесплатных изображений, не обратив внимания на марку автомобиля.

Интересно, что это уже второй забавный случай с Lada в американских СМИ за неделю: ранее республиканская партия США использовала изображение «копейки» в контексте сообщения о возвращении «великого американского автомобиля».

Источник: Motor1

Лежнин Роман
Фото:Amazon
Количество просмотров 386
09.08.2025 
Фото:Amazon
