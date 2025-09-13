Экология
Hyundai разработает новые мощные и экологичные моторы для своих моделей

Манфред Харрер: Hyundai работает над новыми силовыми агрегатами для линейки N

Hyundai не собирается отказываться от спортивных моделей N, несмотря на усиливающиеся экологические требования.

Как сообщил глава технического департамента Hyundai Performance Манфред Харрер, компания работает над новыми силовыми агрегатами для линейки N. При этом переход на гибридные технологии неизбежен.

Первой моделью, которая будет вписана в более строгие экологические стандарты, станет хэтчбэк Hyundai i20 N. Его новое поколение ожидается в 2026 или 2027 году, и оно станет гибридом, в результате чего версия с механической коробкой передач будет исключена.

Новый i20 N сохранит 1,6-литровый турбомотор, однако его мощность увеличится благодаря электромотору, встроенному в роботизированную коробку передач. Ожидается, что общая мощность составит 280 л.с. Однако это принесет и некоторые недостатки, такие как увеличение веса и, вероятно, стоимости автомобиля.

Что касается Elantra N, то она останется с бензиновым вариантом, но 2,0-литровый мотор может быть заменен на 2,5-литровый турбодвигатель. Однако такая версия будет доступна только в некоторых странах, включая США, Австралию и, возможно, Южную Корею.

Источник:  Drive
Лежнин Роман
13.09.2025 
