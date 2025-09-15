Полный привод, мощный мотор, классический автомат — новый брутальный внедорожник

Ineos Grenadier обзавелся юбилейной лимитированной версией Red Devil

Выпущена лимитированная версия британского внедорожника Ineos Grenadier под названием Red Devil, приуроченная к первой годовщине его появления на китайском рынке.

Эта эксклюзивная модель будет доступна всего в семи экземплярах, а цена составит 838 тысяч юаней (9,9 млн рублей).

Ineos Grenadier Red Devil сохраняет мужественный дизайн оригинальной версии и по-прежнему напоминает классический Land Rover Defender. Отличия новой модели заключаются в характерном красном цвете кузова, а также в наличии шноркеля, металлических защитных накладок на передних крыльях, подножек, лестницы на задней части и столика на двери багажника.

Габариты автомобиля равны 4896х1930х2036 мм, а колесная база составляет 2922 мм. Задняя дверь багажника разделена в соотношении 30/70. Интерьер предназначен для пяти человек, сиденья отделаны кожей и тканью, а багажное отделение выполнено из водонепроницаемых материалов.

Под капотом Ineos Grenadier Red Devil установлен 3,0-литровый бензиновый двигатель BMW B58 мощностью 286 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ineos Grenadier Red Devil

Внедорожник оборудован двухступенчатой раздаточной коробкой, блокировкой центрального дифференциала и специальными режимами для бездорожья и преодоления водных преград, позволяющими ему справляться с бродом глубиной до 800 мм. Угол въезда составляет 35,5 градуса, а угол съезда — 36,1 градуса.