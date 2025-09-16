#
В сентябре на авторынке произошла ценовая «встряска»

«Автостат»: десять брендов изменили стоимость авто в первой половине сентября

В начале сентября 2025 года российский рынок новых автомобилей продолжил демонстрировать высокую динамику.

По данным мониторинга агентства «Автостат», с 1 по 15 сентября стоимость своих моделей изменили сразу десять марок. Шесть из них предложили покупателям более низкие цены, две пошли на удорожание, а еще две изменили цены в обе стороны.

Отечественный Solaris снизил цены на кроссовер HC в большинстве комплектаций – теперь он стоит дешевле на 131–256 тысяч рублей. При этом седан KRS и кросс-хэтчбек KRX с автоматической коробкой передач, напротив, подорожали.

Среди китайских марок выделился Hongqi, который значительно снизил цены. Седан H9 подешевел сразу на 912,5 тысячи рублей, а минивэн HQ9 – на 310-360 тысяч. Заметное снижение также коснулось флагманского кроссовера Chery Tiggo 9, который подешевел на 400 тысяч, и внедорожника Tank 300, потерявшего в цене 200 тысяч рублей.

Geely и WEY применили гибкий подход, предложив скидки на автомобили 2024 года выпуска, в то время как их актуальные модели 2025 года незначительно подорожали. Существенные скидки также представила молодая марка Jaecoo на свой флагманский кроссовер J8 2024 года выпуска - он подешевел на 425 тысяч (-9,2%).

Незначительную коррекцию (+10 тысяч рублей) провел и JAC для пикапа T9.

На общем фоне снижений выделились BAIC и Soueast, которые повысили цены на седан U5 Plus (+129 тыс. руб.)и кроссовер S07 (+100 тыс. руб.) соответственно.

Эти разнонаправленные движения демонстрируют продолжающуюся перестройку на российском авторынке.

Источник:  «Автостат»
Алексеева Елена
16.09.2025 
