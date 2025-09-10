Без дилеров, но с любовью: рейтинг самых желанных автомобилей ушедших марок

Toyota Highlander победил в августовских продажах среди покинувших РФ брендов

В августе 2025 года среди автомобилей марок, ушедших из России, уверенно лидировал японский кроссовер Toyota Highlander. Модель разошлась тиражом 864 единицы, показав лучший результат в месячном зачете.

Вслед за лидером в десятку самых продаваемых моделей попали: Toyota RAV4 (858 шт.), Toyota Camry (587 шт.), Mazda CX-5 (560 шт.), Kia Sportage (490 шт.), Hyundai Tucson (420 шт.), BMW X3 (364 шт.), Skoda Kodiaq (342 шт.), Lexus RX (276 шт.) и Volkswagen Tiguan (260 шт.).

Если же анализировать итоги не одного месяца, а всего периода с начала года, картина меняется. Безоговорочным лидером за первые 8 месяцев 2025 года стала Toyota RAV4, общий объем продаж которой достиг отметки в 3848 автомобилей.

Несмотря на официальный уход брендов, данные продаж наглядно демонстрируют сохраняющийся высокий спрос со стороны российских потребителей на проверенные временем японские и корейские модели авто.