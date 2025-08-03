Toyota представила новую версию своего крупного кроссовера

Toyota представила обновлённый Grand Highlander 2026 года в пяти комплектациях

Компания Toyota представила обновлённую версию большого кроссовера Grand Highlander 2026 модельного года.

Внешний вид и техническое оснащение остались прежними, однако стоимость модели слегка поднялась.

Базовая бензиновая модификация LE с передним приводом теперь стоит от 41 360 долларов (примерно 3,3 миллиона рублей), что на 500 долларов выше предыдущей цены. Гибридный вариант LE будет стоить 44 710 долларов (около 3,6 миллиона рублей), тогда как топовая версия Hybrid MAX Limited оценивается в 55 190 долларов или 4,4 миллиона рублей.

Toyota Grand Highlander 2026

Линейка Grand Highlander включает пять комплектаций: LE, XLE, Limited, Platinum и Nightshade. Бензиновая версия оснащена 2,4-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и может иметь как передний, так и полный привод. Гибридная версия использует 2,5-литровый двигатель, который может выдавать 245 или 362 л.с. в версии Hybrid MAX.

Кроссовер сохраняет возможность размещения до восьми пассажиров, предлагая просторный салон с тремя рядами сидений. Базовая комплектация уже включает трёхзонный климат-контроль, 12,3-дюймовый экран мультимедиа, семь портов USB Type-C и дефлекторы для обдува в каждом ряду. В более дорогих комплектациях доступна вентиляция сидений второго ряда и кожаная отделка.

Источник: Автоновости дня