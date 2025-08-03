#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Toyota представила новую версию своего крупного кроссовера

Toyota представила обновлённый Grand Highlander 2026 года в пяти комплектациях

Компания Toyota представила обновлённую версию большого кроссовера Grand Highlander 2026 модельного года.

Рекомендуем
Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Внешний вид и техническое оснащение остались прежними, однако стоимость модели слегка поднялась.

Базовая бензиновая модификация LE с передним приводом теперь стоит от 41 360 долларов (примерно 3,3 миллиона рублей), что на 500 долларов выше предыдущей цены. Гибридный вариант LE будет стоить 44 710 долларов (около 3,6 миллиона рублей), тогда как топовая версия Hybrid MAX Limited оценивается в 55 190 долларов или 4,4 миллиона рублей.

Toyota Grand Highlander 2026
Toyota Grand Highlander 2026
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Линейка Grand Highlander включает пять комплектаций: LE, XLE, Limited, Platinum и Nightshade. Бензиновая версия оснащена 2,4-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и может иметь как передний, так и полный привод. Гибридная версия использует 2,5-литровый двигатель, который может выдавать 245 или 362 л.с. в версии Hybrid MAX.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Кроссовер сохраняет возможность размещения до восьми пассажиров, предлагая просторный салон с тремя рядами сидений. Базовая комплектация уже включает трёхзонный климат-контроль, 12,3-дюймовый экран мультимедиа, семь портов USB Type-C и дефлекторы для обдува в каждом ряду. В более дорогих комплектациях доступна вентиляция сидений второго ряда и кожаная отделка.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 58907
03.08.2025 
Фото:Unsplash | Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Highlander (1)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Toyota Highlander  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.
+10