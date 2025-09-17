Китайский автогигант Geely присматривается к площадке в Нижнем Новгороде

У Geely в планах по локализации производства – седан Emgrand и кроссовер Monjaro

Китайский автопроизводитель Geely рассматривает возможность запуска сборки автомобилей на мощностях нижегородского завода «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которому принадлежит бренд Volga.

Хотя официальные переговоры сторонами не подтверждаются, инсайдеры утверждают, что наиболее вероятными кандидатами на локализацию являются популярные модели — практичный седан Emgrand и современный кроссовер Monjaro. Окончательное решение по будущему модельном ряду пока не принято.

Интерес Geely к местному производству объясняется не только стремлением укрепить позиции на растущем рынке, но и возможностью нивелировать растущую нагрузку от утилизационного сбора за счет его компенсации при локализации. Кроме того, сохраняется неопределенность с беспошлинными поставками машин из Белоруссии.

Аналитики предполагают, что российское производство может быть сосредоточено на более премиальных моделях, в то время как массовый сегмент останется за белорусским заводом.

Для самого ПЛА это новый шанс на возрождение легендарного бренда Volga с помощью проверенной платформы и технологий надежного партнера. Предыдущие попытки наладить сотрудничество с другими китайскими производителями не увенчались успехом.

Ожидается, что проект будет характеризоваться глубокой степенью локализации, включая ключевые агрегаты, что соответствует долгосрочным трендам российского автопрома.

До 2022 года на конвейере нижегородского автозавода собирались машины концерна Volkswagen.