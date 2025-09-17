В Госдуме предложили усилить контроль за ценами на бензин

Ярослав Нилов предложил ФАС разработать систему мониторинга доступности бензина

Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой о создании дополнительного механизма по отслеживанию цен и доступности бензина.

Соответствующее обращение он направил руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому.

Парламентарий считает, что текущая ситуация с резким ростом стоимости топлива демонстрирует недостаточную эффективность принимаемых мер. По данным из открытых источников, за последние недели скачки цен зафиксированы в 77 регионах, а в Сибири и на Дальнем Востоке проблема усугубляется реальным дефицитом топлива на заправках.

Нилов предложил ФАС разработать систему регулярного наблюдения за наиболее проблемными территориями, а также создать механизмы для оперативного реагирования на вспыхивающие очаги «топливного кризиса».

Это, по его мнению, не только поможет стабилизировать рынок, но и снизит социальную напряженность, поскольку растущие транспортные расходы напрямую влияют на конечную стоимость товаров для потребителей.